Cote d'Ivoire: Entretien avec Soumahoro Moriféré, pilote ivoirien

Le groupe Orabank présent en Afrique de l'ouest et du centre et Cr2, l'un des fournisseurs mondiaux de logiciels… Plus »

Mais on a plus droit à l'erreur. Il faut qu'on soit au moins sur le podium de toutes les prochaines compétitions.

Nous avons débuté un marathon. Je pense que la saison est longue. Il y'a le championnat et je pense que nous n'allons rien lâcher Philippe et moi.

Bien sûr ! Et c'est mon rêve de la voir gagner cette compétition. Pour le moment, elle va faire le co-pilotage et après elle va passer à la phase de pilote. C'est possible que je prenne le volant aux cotés de ma fille avant la fin de ma carrière.

Je lui ai dit "les chiens ne font pas de chats" (rire). Je lui dis de rester zen et sereine, de ne pas paniquer et de faire confiance au pilote.

Quand tout marche bien, tu es content mais quand il commence à y avoir des soucis, tu es obligé de t'arrêter. Et c'est ce que je ne cessais de répéter depuis le début de l'année, car on n'est jamais prêt au rallye. Cela s'est démontré avec cet ennui mécanique que nous avons eu.

On a déjà gagné une place, car on avait refait notre retard. Après nous ne sommes pas arrivés à bon port pour cette 5è étoile. La mécanique, c'est ce côté ingrat de notre sport.

On espérait encore gagner ce matin (dimanche, ndlr); quand nous avons dépassé Stéphane Peterhansel qui était sur le bas-côté on s'est dit que c'est bon.

