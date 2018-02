Sénégal: Journée de libre circulation des personnes et des biens en Sénégambie, jeudi

Dakar — Le ministère de l'Intégration africaine, du NEPAD et de la Francophonie du Sénégal en collaboration avec le ministère du Commerce, de l'Intégration régionale et de l'Emploi de la République de Gambie, organise jeudi à Karang (Gambie), une journée de libre circulation des personnes et des biens en Sénégambie, annonce un communiqué transmis à l'APS.

Cette activité a pour objectif de "réaffirmer l'engagement politique" du président sénégalais Macky Sall et de son homologue gambien Adama Barrow "pour l'effectivité de la libre circulation des personnes et des biens entre les deux pays et la suppression des entraves à la libre circulation dans l'espace régional", précise la même source.