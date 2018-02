Mauritanie: Le khalife de la tarigha tidjaniya Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima Niasse à Nouakchott

Le khalife général de la tarigha tidjaniya Cheikh al Islam Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima Niasse est arrivé à Nouakchott ce samedi 24 février, pour une visite d'une semaine en Mauritanie, à l'invitation de la forte communauté des disciples de Baye Niass en Mauritanie.

Première sortie en Mauritanie du guide religieux depuis son intronisation, cette visite se veut une renaissance relationnelle entre les deux pays, basée sur les valeurs du soufisme, le khalife Cheikh Ahmed Tidiane Niass venant réaffirmer le lien spirituel de son père feu Cheikh al Islam El Hadj Ibrahim NIASS avec la communauté mauritanienne.

Il est vrai que le cheikh El Haj El Mishry de Maata Moulana n'a plus quitté Nouakchott depuis près de deux semaines, pour sensibiliser et mobiliser ses troupes afin de réserver un accueil sans précédent pour le khalife général de la Tijaniya. Idem pour les Ehl Ennahoui et autres grandes familles de la tijaniya en Mauritanie.

C'est dire qu'un accueil exceptionnel, chaleureux et majestueux lui a été réservé, plusieurs milliers de disciples et des dizaines de voitures 4×4 composant son cortège, défilant sur une quarantaine de kilomètres depuis l'aéroport international Oumtounsy de Nouakchott jusqu'à la vaste résidence privée entourée d'une vingtaine de tentes qui lui a été dédiée.

Et même si ce séjour du khalife général de la Tijaniya en terre mauritanienne intervient deux semaines après la visite du Président sénégalais Macky Sall, force est dire qu'elle ne manquera pas de contribuer à l'apaisement des relations entre Nouakchott et Dakar mises à mal par quelques incidents dont le dernier est la mort d'un pêcheur sénégalais tué par des garde-côtes mauritaniens en janvier dernier.

Le guide spirituel rencontrera les personnalités religieuses mauritaniennes et son séjour donnera lieu à des conférences et débats autour de la communauté des croyants (la Oumma islamique) et les voies et moyens de l'unifier et d'harmonier son action face aux défis de ce monde en perpétuelle mutation.

Ce lundi matin, le khalife général de la tarigha tidjaniya Cheikh al Islam Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima Niasse a été reçu en audience par le Président de la République Mohamed Ould Abdel Aziz.