Mauritanie: Le Président de la République reçoit le Khalifat Cheikh Brahim Niass de la confrérie "Tijania"

Le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz, a reçu lundi en audience au Palais présidentiel à Nouakchott Cheikh Sidi Ahmed Tijani Niass, Khalife de Cheikh Brahim Niass chef de la confrérie Tijania, actuellement en visite en Mauritanie.

Suite à cette visite, M. Mohamed Mahi Niass, porte- parole du khalife a fait une déclaration à l'Agence Mauritanienne d'Information dans laquelle il a remercié le Président de la République, M. Mohamed Ould Abdel Aziz pour la chaleur de l'accueil et l'hospitalité dont ils ont été entourés sa délégation et lui-même avant de saluer, au nom du Khalife et de sa délégation, le peuple mauritanien pour son accueil.

Cette visite, poursuit-il, dénote de la solidité des liens fraternels des deux peuples frères mauritanien et sénégalais et intervient pour encourager les dirigeants des deux pays à développer ces relations et à les renforcer, relevant le rôle que le Président de la République a joué pour contribuer à garantir la sécurité de l'Afrique et l'unité de ses populations.

La commission de l'information supervisant l'organisation de cette visite avait rendu public une déclaration dont une copie est parvenue à l'AMI, et dans laquelle elle a indiqué que cette visite intervient pour faire revivre les pactes et conventions entre les deux communautés et enraciner les liens de fraternité et renforcer les liens spirituels existant entre la famille du Cheik El Islam le Cheikh Brahim Niass et le peuple mauritanien. Il a souligné qu'elle est la première dans son genre depuis que le Cheikh Sid Ahmed Tijani a été installé Khalife, ce qui permettra d'intensifier les échanges spirituels et de mener à bien l'action de la "Daawa" (prêche) conformément à l'approche de Cheikh Brahim Niass fondée sur le conformisme au Livre Saint et à la Sunna.

Le communiqué fait état également de la rencontre prochaine que le Khalife Cheikh Sid Ahmed Tijani aura avec les Cheikhs et Ulémas du pays du "Minaret et du Ribatt" et avec les adeptes de l'école de Cheikh Brahim Niass en Mauritanie.

Cette visite, qui durera une semaine, sera une occasion pour présenter des conférences et animer des séances de "Dhikr" (invocation d'Allah) par des personnalités accompagnant le Khalife et des Cheikh et Ulémas de Mauritanie.

Le communiqué a rappelé que Cheikh Brahim Niass (1900 - 1975) avait visité la Mauritanie trois fois en 1952, 1954 et 1967 et que dans sa dernière visite, il a prononcé sa fameuse "Khotba" (adresse) d'Aleg dans laquelle il a dit que le peuple mauritanien et le peuple sénégalais ne sont pas deux peuples mais sont plutôt un seul peuple.