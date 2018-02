Togo: Un bâtiment de la paroisse Saint Christophe de Glidji a cédé

Il est à noter que, cette plus et le désastre causé n'est qu'un signal fort que ce ne sera pas du tout facile pour les habitations et autres logis en cette nouvelle saison des pluies qui s'annonce au Togo.

En fait, sous l'effet de cette pluie, la toiture et une bonne partie du hangar de la paroisse Christophe de Glidji dans le diocèse d'Aného, ont cédé. Et ceci sous le regard impuissant des paroissiens ne que pouvaient rien faire dans l'immédiat pour contrer cette situation.

Et au rang de ces malheureux, il faut citer les populations des habituels quartiers inondables de Lomé, et aussi les fidèles catholiques de Glidji, une localité à quelques kilomètres au Nord-Ouest de la ville d'Aného.

