Maroc: Le directeur du journal «Akhbar al-Yaoum» devant la justice

Au Maroc, le directeur de la publication du quotidien indépendant Akhbar al-Yaoum, Taoufik Bouachrine, a comparu ce lundi 26 février devant le parquet de Casablanca. Il est notamment accusé d' « agressions sexuelles ».

La justice avait dans un premier temps refusé de révéler le motif de son interpellation et le procureur du roi indique que l'enquête « n'avait rien à voir avec le métier de la presse ».

Connu pour sa liberté de ton et sa proximité avec le Parti justice et développement (PJD, islamiste), le journaliste a déjà eu plusieurs problèmes avec la justice marocaine.

Arrêté vendredi 23 février au cours d'une descente menée par une vingtaine de policiers dans les locaux de son quotidien, Taoufik Bouachrine a comparu lundi devant le parquet de Casablanca.

Le directeur de la publication Akhbar al-Yaoum va rester en détention préventive et comparaitra le 8 mars devant la chambre criminelle de la Cour d'appel de Casablanca.

Son avocat Mohamed Ziane réfute ces accusations.

On est tous sous le choc. On se demande si on est en train de rêver. On se demande s'il y a un minimum d'intelligence dans la gestion du pays.

On essaie de faire passer un grand intellectuel, un grand journaliste, un grand analyste pour plus bas que la misère. C'est le procureur général qui a décidé cette poursuite alors que le dossier est totalement vide, totalement vide, totalement vide.

Taoufik Bouachrine est connu pour sa liberté de ton et sa proximité avec le Parti justice et développement (PJD, islamiste).

Il avait déjà eu plusieurs brouilles avec la justice de son pays. Il a été condamné il y a un mois à verser l'équivalent de 40 000 euros à deux ministres pour « diffamation ».

En 2009, il avait été condamné à quatre ans de prison avec sursis et à des dommages et intérêts pour la publication dans son journal d'une caricature jugée irrespectueuse envers la famille royale et le drapeau national.

Akhbar al-Yaoum figure parmi les journaux les plus influents de la presse arabophone.