Cote d'Ivoire: Mouvement mutualiste et nouveaux défis - Un expert français préconise l'union des adhérents

Le groupe Orabank présent en Afrique de l'ouest et du centre et Cr2, l'un des fournisseurs mondiaux de logiciels… Plus »

Toutefois, il précise que cette « non lucrativité » n'est pas antinomique de la recherche d'une gestion saine et d'équilibre des comptes.

Les deux autres sont la démocratie, c'est-à-dire la liberté que les adhérents se donnent pour mettre ensemble leurs cotisations et les affecter aux besoins qu'ils auront librement déterminés et enfin la « non lucrativité », à savoir que la mutuelle n'est pas une société à but lucratif dont des actionnaires attendraient un retour sur investissement.

Thierry Beaudet a surtout insisté sur l'union qui devra être le bréviaire des mutualistes en ce sens que la mutualité est avant tout une institution où s'exprime la solidarité. Il préconise une union entre les différentes mutuelles nationales et entre elles et celles de la sous-région.

Copyright © 2018 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.