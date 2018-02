Cote d'Ivoire: Présidence de la Fihb - Karaboué, le triomphe de la discrétion

Le groupe Orabank présent en Afrique de l'ouest et du centre et Cr2, l'un des fournisseurs mondiaux de logiciels… Plus »

Nous sommes convaincus qu'avec l'union sacrée autour de son nouveau président, le handball ivoirien redeviendra irrésistible et accouchera de grandes championnes et de grands champions de la trempe des Namama Fadiga, Mariam Koné, Ahoua Zoromou, Constance Dago, Koudougnon Alice, Séry Tapé Catherine, Koko Philomène, Mambo Elodie (Dames), Akpa Guy, Téhéro Jean, Ouattara Abdoulaye Koné Philippe... (Hommes).

En somme, aucune performance ne peut être réalisée dans la discorde. Filles, fils, férus de la petite balle etc. doivent donc parler d'une même voix, regarder dans la même direction afin de doter ce sport (qui a rapporté tant de lauriers à la Côte d'Ivoire) de structures fiables et viables.

J'entends bénéficier de l'expertise de mon ainé Paul Blesson, de Jean Claude Boussou, d'Ehouman Boni Zamora, les candidats malheureux pour ranimer la flamme. On ne connaîtra plus d'histoires au niveau du handball ivoirien», a promis Karaboué. Qui a compris que seule la paix, la stabilité peut garantir des lendemains meilleurs au sein d'une discipline.

Elle l'a exprimé dans les urnes (76 voix contre 37). Précisément au terme du second tour. «Son message était plus rassurant et il sait faire preuve d'humilité dans son comportement de tous les jours.

