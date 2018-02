Comores: Un nouveau président à la fédération de foot

Le 17 février, Me Pierre-Olivier Sur, de passage aux Comores pour voir un client emprisonné, a… Plus »

« Tout d'abord c'est d'entrer en contact avec nos partenaires de la FIFA et la CAF et permettre la reprise des divers projets et formations qui sont en arrêt depuis la crise de novembre. Au niveau local, nous allons bientôt échanger avec les différentes structures footballistiques du pays en ce qui concerne notre plan d'action mais aussi avoir leur point de vue et leurs propositions. Nous devons travailler ensemble pour pouvoir mener à bien notre mission. Il nous faut aussi moderniser la gouvernance de la fédération : améliorer la communication et apporter de la transparence sur les actions de l'institution« , a déclaré le nouveau président.

Athouman a obtenu 40 voix sur 52 votants contre respectivement 7 et 5 vois pour ses challengers Youssouf Chaehoi et Housseine Ali.

