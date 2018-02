Angola: Le Chef de l'Etat crée une commission pour préparer la privatisation des entreprises

Luanda — Une commission pour la préparation et la mise en œuvre du processus de privatisation, par l'intermédiaire de la bourse de valeurs, d'entreprises publiques de référence a été créée par un décret présidentiel, par le Président de la République, João Lourenço, a appris lundi l'Angop.

Cette commission sera coordonnée par le ministre d'État pour le développement économique et social, Manuel Nunes, et comprendra les responsables des finances, de l'économie et de la planification, les secrétaires aux questions économiques, aux finances et au trésor du Président de la République.

Font également partie de la commission, les présidents des conseils d'administration de l'Institut du Secteur entrepreneurial public (ISEP), de la Commission des marchés de capitaux (CMC) et de la Bourse de la dette et valeurs d'Angola (BODIVA). Selon le décret présidentiel publié dans le Journal officiel du 20 février, le résultat du travail de cette commission devrait garantir la réalisation des objectifs définis par le titulaire du pouvoir exécutif, l'intégrité des secteurs stratégiques de l'État et le revenu du secteur entrepreneurial publics, en augmentant l'efficacité de la productivité de l'économie et des entreprises.

Promouvoir le développement des affaires et renforcer la capacité entrepreneuriale nationale, assurer la maximisation de la collecte des recettes résultant du processus de privatisation, promouvoir le marché d'actions et stimuler l'activité du marché des capitaux angolais, et en particulier de la BODIVA, sont, entre autres résultats attendus.

La commission, selon le décret, a la mission d'interagir avec les départements ministériels qui supervisent le secteur d'activité des entreprises du secteur entrepreneurial public, indiquées pour la privatisation, ainsi que les entreprises éligibles elles-mêmes, afin d'obtenir les informations nécessaires pour le diagnostic juridique correct et le financement des mêmes.

Pour remplir ses fonctions, ladite commission est soutenue par un groupe technique coordonné par la secrétaire d'Etat aux Finances et Trésorerie, Vera Daves, qui effectuera l'évaluation juridique et financière des entreprises éligibles avec un potentiel de privatisation en bourse de valeurs. La proposition de mesures de restructuration et de réorganisation financière, ainsi que les ajustements juridiques et légaux dont les sociétés éligibles ont besoin avant le processus de privatisation, figurent parmi les autres tâches de ce groupe technique.

Ainsi, la commission doit soumettre le programme de privatisation, ainsi que son rapport final, contenant les conclusions et recommandations pour la mise en œuvre des processus de privatisations en bourses des entreprises du secteur entrepreneurial public dans les 60 jours.

Le décret justifie la nécessité de créer des conditions objectives nécessaires à la réalisation du processus de privatisation des entreprises du secteur public dans le cadre du respect du plan intérimaire d'octobre 2017 à mars 2018.