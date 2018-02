Angola: L'enseignement supérieur veut harmoniser les cursus dans le pays

Saurimo — La ministre de l'Enseignement supérieur, de la Science, de la Technologie et de l'Innovation, Maria Sambo, a révélé lundi à Saurimo (Lunda Sul) que des travaux étaient en cours pour préparer les conditions d'harmonisation des cursus au niveau des établissements universitaire du pays.

Selon elle, il ne s'agit pas d'une standardisation des cursus, car cela laissera une marge adéquate pour que chaque formation dans l'établissement d'enseignement supérieur ait une identité marquée.

S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture de l'année académique présidée par le Président de la République d'Angola, João Lourenço, la ministre a estimé nécessaire de promouvoir et de garantir un exercice réellement responsable de l'autonomie des établissements d'enseignement supérieur consacrés.

Pour cela, a-t-elle ajouté, il doit être réalisé avec un processus électoral, qui est basé sur la composition et le fonctionnement des organes collégiaux et l'élection des dirigeants, comme une garantie de la consolidation de la démocratie.

Selon la ministre, la proposition de règlement électoral général sera le paradigme de la réglementation spécifique des établissements d'enseignement supérieur et a déjà été soumise à la communauté académique. À ce stade, le processus de collecte des contributions pour son amélioration et son approbation subséquente a lieu.

Formation des enseignants

La formation des professeurs universitaires s'inscrit dans les priorités du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Science, de la Technologie et de l'Innovation, pour l'amélioration de la qualité du processus d'enseignement et d'apprentissage.

Au cours des cinq derniers mois, le ministère a investi dans la formation de gestionnaires des ressources humaines dans les établissements d'enseignement supérieur des différentes unités organisationnelles afin de répondre aux attentes émanant des autorités, a dit la Maria Sambo.

D'autre part, elle a déclaré que cette année académique débutait avec 138.418 postes vacants, ce qui représente une augmentation de 27.332 places, contre 111.086 places disponibles aux étudiants pour l'année académique 2017.

Afin de réduire progressivement les asymétries entre les 18 provinces du pays, sept régions académiques ont été établies, y compris l'Université Agostinho Neto (Luanda et Bengo), le 11 de Novembro (Cabinda et Zaïre) et José Eduardo dos Santos (Huambo, Bié et Moxico).

Les Universités Mandume (Huíla, Namibe, Cuando Cubango et Cunene), Kimpa Vita (Uige et Cuanza Norte), Lueji A'Nkonda (Lunda Norte, Lunda Sul et Malanje) et Katyavala Buila (Benguela et Cuanza Sul) composent les sept régions académiques de l'Angola.