Angola: Le Conseil des Eaux se réunit mardi

Luanda — La première session ordinaire du Conseil national des Eaux aura lieu le mardi, à Luanda, et sera dirigée par le vice-président, Bornito de Sousa.

Selon un communiqué de presse parvenu lundi à l'Angop, le Conseil national de l'eau est un organe consultatif permanent du chef de l'Etat, créé par le décret présidentiel 76/17 du 5 avril, qui approuve également son règlement.

Coordonné par le vice-président de la République, le Conseil national de l'eau est chargé, entre autres, d'assurer la compatibilité de la politique de gestion des ressources hydriques avec les politiques d'aménagement des zones côtières, et de promouvoir la participation des communautés locales dans la gestion des ressources en eau, à travers les Conseils régionaux des bassins versants.

Outre le vice-président de la République, ce conseil comprend les ministres de l'Energie et de l'Eau, de l'Environnement, de l'Administration du territoire et de la réforme de l'État, de l'Agriculture et des Forêts, des Ressources minérales et pétrolières, de la Pêche et de la Mer , de l'Hôtellerie et Tourisme, des Transports, de l'Industrie, de l'Intérieur, de la Construction et Travaux publics, de l'Aménagement du territoire et l'Habitation, de l'Economie et Plan, des Relations extérieures, des Finances, de la Justice et Droits de l'homme et de la Santé.

La secrétaire du Conseil des ministres et le secrétaire aux Affaires régionales et locales du Président de la République, les représentants des communautés locales et des associations d'utilisateurs des ressources hydriques font également membres du Conseil national de l'eau.

Le réseau hydrographique de l'Angola est très dense et les cours d'eau répartis en cinq systèmes de réception d'eau: l'océan Atlantique (les rivières Kwanza, Cunene, Chiloango, M'Bridge, Queve et autres), le fleuve Congo (Cuango, Cuilo , Cassai avec ses affluents sur la rive gauche), le fleuve Zambèze (Lungue-Bungo, Luanguinga et autres), le bassin de réception de Kalahari (Kuito, Cubango et autres) et le bassin de réception d'Etosha (Cuvelai).