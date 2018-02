Angola: L'Exécutif crée un environnement favorable à l'investissement

Luanda — Le Gouvernement angolais s'emploie à créer un climat favorable aux investissements, avec des actions de lutte contre la corruption et l'impunité, a réitéré lundi, à Saurimo, province de Luanda Sul, le Président de la République, João Lourenço.

Selon le chef de l'exécutif, la facilitation du processus de délivrance des visas, les mesures fiscales et de taux de change, entre autres, vont également modifier considérablement le cadre actuel dans le pays, dans le cadre des actions du Gouvernement.

Pour le Président João Lourenço qui s'exprimait lors de la cérémonie d'ouverture de l'année académique 2018, le défi auquel l'Angola est confronté est sans aucun doute le développement économique et social.

A son avis, il n'y a pas de développement sans un engagement fort en faveur de l'éducation et d'un enseignement de qualité.

Il a dit que les investisseurs étrangers investissant leur capital dans le pays trouveront et recruteront pour leurs compagnies, usines et industries le plus grand nombre possible de cadres avec une formation supérieure dans les différentes branches de la connaissance.

João Lourenço a parlé de la responsabilité de faire de l'Angola un pays prospère, développé et capable de rivaliser d'autres Etat de la région et du monde.

Selon lui, même si le défi est de taille, il est possible d'y parvenir si l'enseignement est rigoureux et exigeant dans le pays.

Reconnaissant une pénurie de cadres dans le pays, le Président de la République a défendu la nécessité de bien former les étudiants.

Il a recommandé une meilleure qualité de l'enseignement et de la recherche scientifique, des technologies et de l'information, afin que les ingénieurs, les architectes, agronomes, vétérinaires, médecins, économistes, avocats et autres jouent un rôle important et déterminant dans le processus de développement du pays.

"Il est à notre portée, si nous faisons ce qui est juste, de parier sur l'homme comme principal facteur de production", a-t-il précisé.

L'Angola compte 72 établissements d'enseignement supérieur, dont 48 sont privés.

L'année académique 2018 a été ouverte sous la devise: «Pour un enseignement supérieur de qualité, luttons contre la corruption et l'impunité».