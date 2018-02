Angola: Le Président de la République regagne Luanda

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a regagné lundi après-midi, dans la capitale, en provenance de Luanda Sul, où il a procédé à l'ouverture officielle de l'année académique 2018 sous le slogan "Pour un enseignement supérieur de qualité, luttons contre la corruption et l'impunité".

L'Angola dispose de 72 établissements d'enseignement supérieur, dont 48 sont privés, ce qui permettra d'ouvrir cette année académique avec 138.418 places vacantes, représentant une augmentation de 27.332 places, contre 111.086 disponibles l'année académique 2017.

Parmi les places vacantes de cette année, 106.585 places sont dans les universités privées.

Pour réduire progressivement les asymétries entre les 18 provinces du pays, ont été mis en place sept régions académiques, notamment les universités Agostinho Neto (Luanda et Bengo), 11 de Novembro (Cabinda et Zaire) et José Eduardo dos Santos (Huambo, Bié et Moxico).

De même, les universités Mandume (Huíla, Namibe, Cuando Cubango et Cunene), Kimpa Vita (Uige et Cuanza Norte), Lueji A'Nkonda (Lunda Norte, Lunda Sul et Malanje) et l'Université Katyavala Buila (Benguela et Cuanza Sul) dorment les sept régions académiques de l'Angola.

A propos, le Président de la République a annoncé (dans son discours d'ouverture officielle de l'année académique) que l'Exécutif dotera au système national des sciences et technologie et innovation d'un mécanisme de financement à mettre en place très bientôt.

Il a ajouté que cette mesure permettra aux institutions et aux acteurs individuels de se candidater à l'exécution de projets, actions et activités pour soutenir le Plan national de développement 2018-2022.

Cependant, il a recommandé une meilleure qualité de l'enseignement et de la recherche scientifique, des technologies et de l'information, pour que les ingénieurs, les architectes, agronomes, vétérinaires, médecins, économistes, avocats et autres jouent un rôle important et déterminant dans le processus de développement du pays.

A l'occasion, le Chef de l'Etat a expliqué que le gouvernement travaille également sur la création d'un environnement d'affaires favorable à l'investissement, avec l'adoption de mesures de lutte contre la corruption et l'impunité pour promouvoir le développement économique et social.

Lors de la visite de travail de quelques heures dans cette localité, João Lourenço en a profité pour constater les travaux du futur Hôpital général de Saurimo, dans le quartier de Candembe.