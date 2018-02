Angola: Tenue jeudi de l'Assemblée constituante de l'Ordre des économistes

Un communiqué de presse de la commission d'installation arrivée lundi à l'Angop, l'Assemblée constituante aura plus de 250 professionnels, qui de droit acquièrent le statut de membres fondateurs et profitera de l'occasion pour élire la Commission exécutive provisoire, qui dirigera l'Institution jusqu'à la première assemblée élective dans laquelle les organes sociaux de l'ordre seront élus.

La création de l'OEA fait partie de la Loi fondamentale des associations publiques et répond au besoin de valorisation de la profession d'économiste, qui a acquis au cours des derniers jours une importance économique et sociale significative, nécessitant ainsi une entité qui discipline, sauvegarde les valeurs et crée les conditions d'encadrement et d'évaluation technico-professionnelle de la classe et s'impose comme un partenaire social de l'Etat.

