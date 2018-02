Angola: L'exécutif garantit le financement du système national de science et technologie

Saurimo — L'exécutif va doter le système national de science et de technologie et d'innovation d'un mécanisme de financement qui sera bientôt mis en place afin que les institutions et les individus puissent postuler pour des projets, des actions et des activités de support du Plan de Développement national 2018-2022, a annoncé lundi le président de la République, João Lourenço.

Le chef de l'Etat angolais a fait cette annonce à Saurimo, dans la province de Lunda Sul, où il a présidé la cérémonie d'ouverture de l'année académique 2018.

Il souligne que l'absence de ce mécanisme de financement était l'une des principales contraintes de la pratique de la recherche scientifique en Angola, où il existe un manque considérable de personnel hautement qualifié ayant une expérience avérée.

João Lourenço a reconnu que ce qui était investi dans la recherche scientifique dans le pays était loin de la valeur minimale de 1% du PIB (produit intérieur brut), comme recommandé par l'UNESCO et adopté par la SADC.

Pour le Président de la République, les centres de recherche existant dans les universités et les départements ministériels devraient collecter des valeurs à travers les articles scientifiques publiés dans les revues spécialisées, ainsi que sous la forme de nouveaux produits, prototypes, innovations et brevets qui vont apparaître.

Il a informé que l'exécutif recommanderait au secteur qui régit la recherche scientifique de travailler, en collaboration avec d'autres secteurs, pour motiver et attirer les enseignants nationaux à la carrière de la recherche scientifique.

Il a déclaré que la recherche scientifique permettait d'élargir les frontières de la connaissance, en contribuant non seulement à répondre aux demandes et aux besoins de l'environnement social et économique dans lequel elle se développe, mais aussi à garantir la qualité de l'enseignement.

Selon João Lourenço, il doit y avoir un lien étroit, en particulier au niveau de l'enseignement supérieur, entre le processus d'enseignement et d'apprentissage et la recherche, et le transfert de technologie et de l'innovation.

Il a rappelé que le gouvernement avait créé en 1997 le ministère des Sciences et de la Technologie de l'époque et approuvé en 2011 la politique nationale des sciences et technologie et l'innovation.

Il a noté que, comme dans la plupart des pays africains, l'Angola avait également connu de nombreuses difficultés dans les premières années de l'indépendance pour développer et consolider ses établissements d'enseignement supérieur et de recherche en raison de facteurs tels que le manque de cadres et de politiques claires sur l'importance de la recherche scientifique.

João Lourenço, qui s'est rendu ce lundi matin dans la province de Lunda Sul, a déjà regagné la capitale angolaise.