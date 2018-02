Sénégal: Me Moustapha Camara - «Le TAS cherche toujours une solution qui arrange l'ensemble des parties»

L 'avocat sénégalais, maître Moustapha Camara, a indiqué que la décision rendue par le Tribunal arbitral du sport (Tas) sur le litige opposant l'Us Ouakam à la Fédération Sénégalaise de football, n'avait pas pour but de sanctionner une partie ou un autre.

«Le rôle de l'assemblée n'est pas de sanctionner de façon catégorique une partie. Le Tas cherche toujours une solution qui arrange l'ensemble des parties» a-t-il rappelé, en marge du débat qui s'est tenu hier, lundi 26 février, à la Maison de la presse, autour du thème de son nouveau livre «transfert des joueurs de football », sur les contentieux en matière de conflits et particulièrement sur les suites du recours déposé par l'US Ouakam contre la décision de la Commission de recours de l'instance fédérale.

Du point de vue de l'avocat spécialiste en droit du sport, «la fédération peut appliquer la décision à l'immédiat. Elle a toujours la possibilité. Mais les médiateurs peuvent toujours réunir les parties et demander qu'on applique la sentence et qu'on trouve une solution intermédiaire», souligne maître Camara.

Dans cette perspective, il espère que «la procédure devant le médiateur de la République peut être une porte de solution pour l'équipe de l'US Ouakam», a- t-il conclu.

PARUTION DE L'OUVRAGE «LE CONTENTIEUX DU TRANSFERT DES JOUEURS DE FOOTBALL» : Me Moustapha Camara pose la problématique

«Le contentieux du transfert des joueurs devant la FIFA et le Tribunal arbitral du Sport ». C'est le titre de l'ouvrage de l'avocat et spécialiste en droit du sport, Me Moustapha Camara.

Ce livre, publié officiellement le 28 décembre 2017 à la maison d'édition l'harmattan à Paris, a été présenté hier, lundi 26 février 2018, au Sénégal, au cours d'une rencontre organisée à la Maison de la Presse, en partenariat avec l'ANPS (Association nationale de la presse sportive).

Cet ouvrage, composé de trois grandes parties, et faisant 209 pages, se veut un «guide juridique pratique» et traite les questions de fonctionnement des différentes juridictions sportives (CSJ, CRL, TAS, TF), le droit matériel applicable, la procédure de transfèrts, les diffé- rents actes juridiques et leurs contenus, mais aussi les décisions majeures récentes, etc.

Auteur et coauteur de nombreux ouvrages (huit au total) en droit du sport, l'avocat Moustapha Camara, a été lauréat du Grand Prix de l'Union des clubs professionnels de football (UCPF) en France pour l'année 2008 dans la catégorie meilleure contribution universitaire, pour son livre sur les transferts des joueurs.

Selon l'auteur l'idée d'écrire ce livre lui est venue «il y a 3 ans, lors d'un dîner avec des collègues qui travaillent dans le dé- partement statut des transferts des joueurs de la FIFA et des amis qui sont conseillers au niveau du tribunal arbitral du sports.

Lors de ce dîner, ils m'ont fait quelques reproches et m'ont inspiré par la suite. Je me suis dit qu'il est temps d'écrire un livre qui va expliquer de façon très simple la procédure devant les organes décisionnaires de la FIFA et devant le tribunal arbitraire du sport», a fait savoir maître Moustapha Kamara.