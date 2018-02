Cote d'Ivoire: Santé et sécurité au travail - Un forum prévu les 28 et 29 mars à Abidjan

Inculquer une culture de prévention durable aux professionnels, aux chefs d'entreprises et aux pouvoirs publics, et promouvoir la réglementation en vigueur.

C'est l'objectif du forum dédié aux solutions et techniques pour la santé, la sécurité au travail et de la protection des personnes et des biens (Soluthes Africa 2018). Qui se tiendra les 29 et 30 Mars 2018 à l'espace Crrae-Umoa, d'Abidjan-Plateau, selon un communiqué dont Fratmat.info a reçu copie.

Cet évènement, placé sous le patronage de la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique Raymond Goudou Coffie, est organisé par Qualivoire Conseil en partenariat avec la Cnps, Codinorm, l'Association Ivoirienne de la médecine de travail, le Gotic, le Gipse et le Groupement des professionnels miniers de Côte d'Ivoire. Ce, autour du thème : « le thème « La maîtrise des risques pour une prévention durable ».

L'offre du forum portera sur les solutions, les équipements et les technologies de la santé, de la sécurité et la sureté, qu'il s'agisse de protection contre les actes malveillance (vidéo surveillance, contrôle d'accès... ) la lutte contre les incendies, les équipements de prévention et de sécurité au travail, les solutions de prévention des accidents de la circulation, la lutte contre la cybercriminalité ou encore les services liés à la santé et la sécurité au travail.

En organisant cette première édition, les initiateurs visent plusieurs préoccupations: Inciter les parties prenantes au respect des règlementations en vigueur ; Favoriser le développement et la modernisation du secteur de la santé et de la sécurité au travail etc.

A cette occasion, il est prévu des expositions, des conférences, des formation et ateliers, suivis de cas pratiques sur les premiers secours en vue de faire le point sur les évolutions technologiques et réglementaires du secteur.