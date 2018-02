Congo-Brazzaville: Diables rouges - Hugues Ngouélondélé impose un code de bonne conduite

Le ministre des Sports et de l'éducation physique a défendu devant les membres de la Fédération congolaise de football son projet d'élaborer un règlement intérieur des Diables rouges, en vue de mettre de l'ordre dans le comportement des joueurs appelés en sélection.

Le rapport technique de participation de l'équipe nationale à la 5e édition du Championnat d'Afrique des nations, Maroc 2018, a été présenté au cours de la réunion, qui s'est tenue le 23 février. Les Diables rouges ont occupé la 5e place, au cours de cette compétition, en se faisant battre en quarts de finale par la Libye (5-3) aux tirs au but, après un score de (1-1) au temps règlementaire. Mais la goutte d'eau qui a fait déborder le vase est le comportement affiché par les joueurs congolais après leur qualification au second tour.

Hugues Ngouélondélé a souligné, au cours de cette réunion, que les Diables rouges locaux menaçaient de ne pas jouer leur match des quarts de finale contre la Libye pour l'affaire des primes. C'est d'ailleurs la raison qui l'a motivé à penser à un règlement intérieur en guise de code de bonne conduite. « Nous ne pouvons pas quitter le Congo pour aller régler les problèmes des primes à l'étranger ou séance tenante pour un match, les prix varient. On ne sait plus combien on doit payer. Les joueurs menacent de ne pas jouer. C'est vraiment très gênant, surtout quand cela se passe à l'étranger. Les jeunes gens au Maroc ont commencé à se rebeller pour une affaire des primes. Nous sommes passés de 750 mille francs à 2000 euros. On nous prend en otage. Comme ils étaient en train d'avancer dans les résultats, chaque fois il fallait augmenter la prime », a expliqué le ministre.

Il a précisé que le règlement intérieur en cours d'élaboration prendra en compte tous les aspects financiers. Il sera soumis à la Fécofoot pour les éventuels amendements ou propositions. « Quand vous aurez reçu ce document (Fécofoot), vous le lirez et nous allons nous retrouver pour valider et le rendre officiel. Le document est déjà préparé. On va le remettre à la fédération», a indiqué le ministre des Sports. Pour lui, le règlement intérieur ne peut être adopté qu'à l'unanimité.

Ce document, a expliqué Hugues Ngouélondélé, permettra à un Diable rouge de savoir ce qu'il va gagner et comment doit-il se comporter. Il définit aussi les missions du staff technique, des membres de la Fécofoot et ceux du ministère des Sports et de l'éducation physique. « Chacun prend ses responsabilités en respectant ce texte, y compris le ministère. Personne ne sera en dehors du document », a souligné Hugues Ngouélondélé.

« Avant de voyager, vous lirez le document. Si vous êtes d'accord avec la prime, vous signez », a-t-il fait savoir.