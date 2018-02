Congo-Brazzaville: Énergie électrique - Des lampes solaires et à piles pour pallier les délestages

À travers un contrat de don pour le Projet intitulé « Extension et Équipement du Complexe… Plus »

En effet, hormis les délestages, de nombreuses maisons ne sont pas raccordées au réseau national. Grâce aux lampes solaires et à piles, les habitants de ces ne dorment plus dans l'obscurité. Ces lampes ont inondé les marchés de la place, elles sont visibles dans la plupart des magasins spécialisés. La population se réjouit de l'utilisation de ces lampes. « Les lampes solaires et à piles ont vraisemblablement remplacé les groupes électrogènes dont l'utilisation coûte non seulement cher mais est nuisible pour la santé et à l'environnement », a dit un Ponténégrin.

Le courant électrique produit par la Société nationale électricité dans la ville de Pointe-Noire n'est plus stable. Car les délestages peuvent parfois durer plus de deux jours dans certains quartiers. Pour faire face à ce problème, de nombreuses personnes utilisent des lampes solaires ou à piles pour éclairer leurs maisons ou pour vaquer à leurs activités quand la nuit tombe.

