Signalons qu'il s'agit pour la Copad d'engager les jeunes dans la construction de l'Afrique du futur et de mettre en lumière, le respect mutuel, l'affirmation de soi, l'éloquence, le respect mutuel. Les deux premières éditions ont eu respectivement au Sénégal et au Mali.

Autrement dit, les Tic seraient-elles des causes majeures de la délinquance juvénile en Afrique ? D'autres thèmes comme la politique ancestrale, l'excision est-elle à bannir, le terrorisme et les richesses du continent, la migration de la jeunesse africaine, un désastre pour le continent africain ? sont aussi au menu.

Cette compétition co-organisée par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a opposé d'entrée de jeu, des étudiants (trois par équipe) du Mali à ceux du Togo. Des échanges ont été axés autour de la problématique de l'usage des technologies de l'information et de la communication (Tic) par la jeunesse.

