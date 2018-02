Congo-Brazzaville: Handball - La ville côtière abritera un festival de la jeunesse

Réservé aux catégories juniors et cadets, le festival de handball aura lieu cette année sous l'instruction de la Confédération africaine de handball (CAHB) aux différentes fédérations. L'information a été donnée aux équipes par le premier vice-président de la ligue de handball de Pointe-Noire, Fulgence-François Kimbouala, lors de l'assemblée générale ordinaire consacrée à la clôture de la saison sportive 2017 et l'ouverture de la saison 2018.

Au cours de l'assemblée générale de la ligue de handball de la ville océane, les conseillers départementaux ont examiné et adopté les rapports d'activités et financier exercice 2017, le programme d'activités de leur structure et le projet du budget exercice 2018. Conformément à son programme d'activités établi, la Ligue a lancé en début février le tournoi de relance qui se poursuit au stade Enrico-Mattei avec la participation de six équipes, à savoir Nhasport, Bancosport, l'AS Cheminots, Munisport, CTAHB et une équipe des vétérans alors qu'ASOC a annoncé son entrée le week-end prochain.

La ligue a également retenu l'organisation d'un séminaire sur les nouvelles règles de jeu à l'intention des différents acteurs de handball, l'organisation du championnat départemental avant le 1er avril ainsi que la participation des équipes seniors au championnat national prévu pour juillet et celui des juniors et cadets en août.

Cependant, la participation aux différentes activités de la ligue étant conditionnée par l'assurance des équipes et le passage des visites médicales de tous les joueurs, l'orateur a ainsi rappelé les dirigeants des équipes de respecter ces nouvelles mesures. « Nous avons demandé aux équipes de vite reprendre les entraînements et de faire les visites médicales de tous les joueurs dans des centres appropriés avant le démarrage des championnats », a indiqué Fulgence-François Kimbouala.

S'agissant du festival de handball, il a renchérit que si toutes les équipes étaient déjà en chantier, la ligue devrait lancer le tournoi de la CAHB très tôt. « Dans la logique, si toutes les équipes avaient déjà repris les entraînements, on devait lancer ce tournoi en mars. L'instruction a été donnée aux fédérations de handball par la CAHB. Donc, les équipes juniors et cadettes doivent vite reprendre les entraînements parce que la CAHB va mettre son argent en jeu », a-t-il insisté. Soulignons que le projet de budget exercice 2018 de la ligue de Pointe-Noire est arrêté en dépense et en recette à la somme d'un million sept-cent quarante-cinq mille francs CFA. Par ailleurs, compte tenu des difficultés rencontrées par la ligue dans son fonctionnement en 2017, le conseil départemental demande un secours auprès de la direction départementale des Sports. « Nous demandons au service de la direction départemental des Sports si possible de descendre dans les inspections afin de vérifier, discuter et informer les enseignants de reprendre la vie des clubs civiles, sinon nous sommes au bout de la disparition de notre activité », stipule le rapport de ces travaux.