Congo-Brazzaville: Biologie médicale - Des auxiliaires de l'hôpital de Bacongo formés aux techniques de base

Pour lui, à travers cet examen, on peut également détecter un problème au niveau des reins car la présence des protéines et des hématies ou globules rouges dans les urines, peut déjà faire penser à une infection rénale.

Exposant sur l'intérêt de la bandelette urinaire à l'hôpital, le secrétaire général de "Génération vision santé plus", Fidèle Mambouené, a montré qu'il s'agissait d'un examen simple, pouvant permettre au médecin et à la sage-femme de diagnostiquer ou de dépister plusieurs maladies. « Nous pouvons citer le diabète, parce qu'avec la bandelette urinaire, nous pouvons déceler la présence du glucose ou du sucre dans les urines et cela peut orienter la sage-femme, le médecin ou l'infirmier, à savoir qu'il est devant un malade diabétique. En dehors de cela, la bandelette urinaire peut aussi nous permettre de déceler ou de dépister une infection urinaire parce qu'à travers elle, nous aurons la présence des globules blancs ou leucocytes avec la présence des nitrites », a-t-il expliqué.

Détenteur d'un DES en anatomie et cytologie pathologiques, Dr Khadel Mavoungou Biatsi travaille au Centre hospitalier et universitaire de Brazzaville.

Selon le Dr Mavoungou Biatsi, la toxoplasmose est une maladie parasitaire, due à un parasite appelé Toxoplasma gondii. Il s'agit d'un parasite intracellulaire. « Les préoccupations des participants concernaient les moyens de prévention. Ils ont raison, vaut mieux prévenir que guérir, mais la prévention est très simple, elle passe par une rigueur de l'hygiène alimentaire et des mains. Nous rappelons à nos compatriotes que laver les mains au savon avant de manger. Bien cuire ses aliments et bien laver ses légumes nous protègent de beaucoup de maux, qui pourraient nous entrainer des conséquences assez dramatiques », a-t-il conseillé.

