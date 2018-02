Congo-Brazzaville: Santé - Les produits bio de la société Eternal font doublement vivre

Si les compléments alimentaires que fabrique la société Eternal se révèlent utiles pour prévenir les dysfonctionnements de l'organisme, ces produits bio sont un véritable business pour ces distributeurs.

Le Palais des congrès de Brazzaville était comble samedi 24 février lors de la première remise des primes aux distributeurs des produits Eternal, qui ont, pendant des mois de dur labeur, donné du sens à l'entreprise qui possède son quartier général en Chine, sous le nom de Rong Cheng, avec plusieurs représentations dans une dizaine de pays sous la marque Eternal.

Derrière cet événement festif, qui a connu la participation du directeur des médicaments et de la pharmacie au ministère de la Santé et de la population, la société Eternal a voulu faire un trait d'union entre santé et affaires.

« Eternal propose aux Congolais et aux étrangers qui résident au Congo un nouveau style de vie, alliant la consommation des produits d'exception très utiles pour notre santé et la possibilité de mettre en place une entreprise viable, permettant d'engranger une richesse pérenne, surtout en ce temps de forte morosité économique et financière », a déclaré Gaétan Fouaka, manager général de la société Eternal.

Avec ses propres plantations en Chine, un laboratoire et un centre de recherches à Shangai, une usine propre de transformation des produits d'origine végétale, animale et minérale, Eternal fabrique des produits bio appelés compléments alimentaires ou alicaments. Ces produits, selon Gaétan Fouaka, peuvent prévenir ou endiguer le dysfonctionnement de l'organisme humain qui pourrait résulter de la mauvaise alimentation. Dans une notice, Eternal cite les pathologies comme le diabète, l'hypertension, les accidents vasculaires cérébraux, les cancers, les myomes, fibromes, kystes et d'autres comme inhérentes à la mauvaise alimentation.

« Pour l'organisation mondiale de la santé 85% des pathologies qui attaquent l'homme seraient susceptibles d'être évitées si l'homme faisait attention à son alimentation et à son environnement », a soutenu dans ses explications le manager général d'Eternal.

Des produits actifs pour la santé et le business

L'ouverture du compte Eternal donne la possibilité d'acheter les produits pour sa propre consommation ou des tiers. Elle permet également de parrainer d'autres distributeurs avec lesquels on va former une équipe, un réseau.

« Pour être distributeur, l'information sur la société doit vous parvenir d'un autre distributeur et faire une adhésion au montant de 13 750 FCFA qui vous donne droit à l'ouverture d'un compte Eternal et à un kit de bienvenu comprenant des manuels de sensibilisation, des gadgets et une carte de distributeur », explique Tiburce Miampika, distributeur proche de la société.

Au Palais des congrès, une cinquantaine de distributeurs ont été primés pour le travail réalisé. Devant des centaines de candidats à la distribution et admirateurs, ils ont chacun reçu un cadeau en fonction de leurs grades et des points valeurs obtenus. Congélateurs, réchauds à gaz et électriques, motos, voitures et voyage en Chine ont été distribués aux heureux bénéficiaires ayant, pendant des mois ou des années, données de la valeur aux produits Eternal grâce marketing de réseau.

« Des milliers des Congolais ont compris qu'ils peuvent non seulement utiliser les produits Eternal pour pérenniser leur santé, mais aussi pour une libre entreprise qui ne nécessite pas un investissement lourd ; qui est sans risque financier, sans stock ni charge de personnel, d'employeur, d'employé ; sans sélection à l'entrée, sans démarche administrative, transmissible aux enfants et sans devoir quitter son emploi », a soutenu Gaétan Fouaka. Une occasion à saisir pour les nouveaux adhérents et une opportunité « de changer leurs vies, tout en continuant à faire ce qu'ils ont toujours fait », a-t-il conclu, invitant à la visite du site www.eternalcongo.com pour plus d'information.