Les six jeunes ont été choisis à l'issue de la vingt-huitième olympiade de cette langue, qui s'est tenue, le 25 février, au Centre culturel russe (CCR) à Brazzaville.

Styve Ondongo, Mathurin Loïck Morgan Itoua, Laige Rich Malanda, Hilarion Sandrish Mbouaka Bidounga, Gertany Fresnelle Mayembo et Christian Rustich Stefen Gouetani's sont les lauréats de la vingt-huitième (28e) olympiade de la langue russe. Ces jeunes Congolais, qui se rendront en Russie pour poursuivre leurs études supérieures, ont été choisis au cours d'une compétition qui s'est déroulée en présence du coordonnateur des lycées zone n°1 au ministère de l'Enseignement primaire et secondaire, Pierre Mberi et du directeur du CCR, Sergey Belyaev..

Ancrées dans la mémoire collective des élèves et étudiants Congolais, les olympiades s'imposent dorénavant comme une véritable tradition depuis l'an 1977. En effet, chaque année, les meilleurs apprenants de la langue russe venus de tous les lycées rivalisent d'ardeurs aux fins de décrocher le précieux parchemin qui ouvre grandement les portes pour la Russie.

Si les premiers récipiendaires se contentaient seulement d'une brève excursion en Russie (ex Urss), actuellement, les efforts des jeunes sont récompensés par l'octroi des bourses de cinq ou six ans d'études.

Cette initiative, fruit de la coopération Russo-congolaise, a indiqué le coordonnateur des lycées zone n°1, Pierre Mberi, est salvatrice pour la jeunesse scolarisée, au moment où, s'inscrire dans une université prestigieuse dans un pays développé constitue actuellement un véritable casse-tête chinois. Les preuves sont palpables et éloquentes. Aussi, cette initiative est digne d'éloges et mérite d'être saluée.

Le coordonnateur des lycées zone n°1, a lancé aussi un cri de cœur auprès du représentant de l'ambassadeur de la fédération de Russie au Congo, également directeur du Centre culturel Russe, Sergey Belyev. Pour lui, il y a lieu de toute évidence, et cela parait un impératif, de revoir à la hausse les quotas et les modalités d'octroi des bourses, pour garantir la pérennité des enseignements de la langue Russe. Le Congo, ajoute-t-il, gagnera en nombre de locuteurs dans les lycées non seulement de Brazzaville mais aussi du Congo profond. La Russie gagnera également en termes de rayonnement de sa langue et, partant, de sa culture. Car " la langue est le véhicule par excellence de toute civilisation".

« Loin de nous, la prétention de nous immiscer dans les affaires diplomatiques et les contrats de coopération établis entre Etats, nous voulons simplement montrer, en défenseur acharné de la langue russe que notre belle et puissante langue réclame son leadership des langues étrangères sur l'échiquier linguistique congolais », a-t-il déclaré.

Aux candidats les plus méritants de ces olympiades, appelés à représenter le Congo en Russie, il leur a dit : « la Russie ne servira pas de piédestal pour vous envoler vers d'autres horizons supposés meilleurs. Soyez des modèles irréprochables aussi bien dans le travail intellectuel que dans votre conduite. Votre fidélité au pays d'accueil rassurera nos partenaires et ouvrira davantage les portes à vos cadets que voici qui attendent leur tour. La nation compte sur vous ! ».

Le directeur du CCR a félicité les lauréats de la vingt-huitième édition tout en encourageant les candidats ajournés. Il a précisé également que la coopération dans les domaines des bourses continue.

Rappelons que les élèves venus des lycées de Brazzaville, puis des localités de Dolisie, Ouesso, Gamboma, ainsi que des lycées privés, ont pris part à cette compétition.