Tunisie: Les enjeux et les messages...

En même temps, et c'est le plus important, une commission formée d'anciens dirigeants juristes et autres s'est chargée de préparer un projet de statuts qui a été publié sur les réseaux sociaux.

Sans entrer dans les détails de ce nouveau projet, on remarque qu'une partie du public le conteste fortement, et une autre le soutient. Ceux qui critiquent ce projet disent que c'est fait sur mesure pour permettre aux anciens dirigeants (qui dirigent le club en ce moment) de revenir par la porte des élections.

Ces statuts exigent donc beaucoup de conditions pour le poste de président, par exemple. Selon cette thèse, ces statuts, qui placent la barre très haut, visent à éliminer quelques personnes qui pensent à présenter leurs candidatures.

Dans ces statuts, la commission de soutien aura, à notre avis, trop de prérogatives par rapport au comité élu, dans le sens qu'elle ne se contentera pas uniquement d'injecter des fonds, mais aussi d'intervenir indirectement en traçant des politiques et des choix pour le nouveau président.

Dans ce projet, l'accent sera mis sur l'audit et le contrôle approfondi pour éviter les dérapages et les nuances du passé.

Un grand club, qui mobilise beaucoup de fonds auprès de son public et qui gère des flux importants, a besoin de transparence et de fiabilité auprès de ses adhérents et partenaires. Reste deux questions assez sensibles.

Ce projet de statuts met-il trop la pression sur le nouveau comité élu par les différentes commissions? Le CA n'a-t-il pas besoin de s'ouvrir davantage sur le potentiel de cadres et de bailleurs de fonds dans le public, au lieu de retrouver les réflexes du passé?

En tout cas, c'est aux adhérents, qui ont voté le 11 novembre (quelques centaines pas plus!) pour le comité provisoire, de dire oui ou non à ce nouveau projet.

Mais d'après les coulisses, ce sont les mêmes personnes qui tirent les ficelles. Ceux qui ont voté pour les dirigeants provisoires devraient confirmer cette tendance ce samedi, cela à moins d'une surprise.

En tout cas, un projet pareil, avec tous les enjeux politiques et économiques qu'il y a , mérite plus d'approfondissement et surtout d'implication.

Le public du CA n'est pas uniquement constitué d'anciens dirigeants ou certaines catégories sociales, c'est une énorme population qui a le droit de proposer et d'approuver ce que seront les outils de gestion et d'élection à son club dans le futur.

Une date pour les élections...

Le vote des nouveaux statuts n'est pas le seul sujet pour l'assemblée du samedi. Il y aura deux points de grande importance : d'abord, l'examen de la situation financière du club après un audit approfondi effectué depuis novembre dernier et qui a touché toutes les opérations du bureau directeur sortant.

L'objectif est de présenter les chiffres réels sur les dettes et peut-être aussi sur les possibles fraudes et anomalies financières.

Une deuxième question retiendra l'attention, donc, lors de cette assemblée, c'est la désignation d'une date pour les élections, comme ce fut l'engagement il y a plus de trois mois.

Cette question n'est pas si simple et évidente : on est en train de pousser pour la reconduction du mandat du comité provisoire jusqu'à la fin de la saison. Une hypothèse expliquée par le peu de temps disponible et l'urgence des échéances.

Mais aussi faudrait-il tenir ses engagements et respecter les promesses? Va-t-on vers le retour maquillé et «modernisé» des anciens présidents du club qui vont, officiellement, reprendre le maimise sur le CA, eux qui aiment cela à fond ?

En même temps, ce groupe d'ex-présidents, soutenu par d'ex-dirigeants loyaux, a-t-il injecté des fonds pour justifier ce retour ?

A part Hammadi Boussbi, les autres se sont contentés de soigner leur image et de venir aux entraînements pour prendre des photos avec les joueurs. Le passé montre que ces ex-présidents ont profité de leur passage comme présidents et qu'en contrepartie, ils n'ont pas donné le dixième de ce que le CA leur a donné !

Cette assemblée va-t-elle se dérouler ce samedi ou faute de quorum sera-t-elle renvoyée vers la fin de la saison ?

Ce sont les manœuvres de coulisses de ces derniers jours qui vont le dire.