La ministre du Tourisme et de l'environnement a annoncé également la tenue d'une conférence de presse, le 1er mars prochain, qu'elle va animer avec son homologue de l'Environnement et du développement durable de la RDC, le Dr Amy Ambatobe Nyongolo, à l'hôtel Radisson Blu Mbamou palace.

Les assises de Brazzaville seront co-organisées par la République du Congo en partenariat avec la République démocratique du Congo, ainsi que les partenaires de l'ONU environnement et la participation de l'Indonésie, du Pérou et d'autres entités techniques.

« Nous avons échangé avec des comités techniques réunis ce jour et abordé des questions relatives à l'agenda, aux différents retro-planning, aux différentes thématiques proposées, avec des partenaires de l'université, des différentes associations sur le plan transversal qui implique des peuples autochtones, des questions sur le plan sanitaire et autre », a expliqué la ministre du Tourisme et de l'environnement à la presse.

Brazzaville abritera du 21 au 23 mars prochain, la troisième réunion des partenaires à l'initiative mondiale sur les questions des tourbières dont la thématique est « La valorisation des tourbières pour la population et la planète ». Dans le cadre des préparatifs de cette rencontre, la ministre du Tourisme et de l'environnement, a échangé avec les différents partenaires qui les accompagnent dans l'organisation de celle-ci.

