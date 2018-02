À travers un contrat de don pour le Projet intitulé « Extension et Équipement du Complexe… Plus »

Le but de cette action, selon lui, est de combattre la corruption, en vue d'une mentalité nouvelle et d'une éthique républicaine.

« Qu'il y ait de hauts fonctionnaires qui s'arrogent le droit de piller les richesses de l'Etat, quels scandale et horreur. L'émotion est grande et inévitable. Cette campagne qui s'appuie sur les rapports de plusieurs organisations non gouvernementales nationales et internationales sur la gestion des finances publiques vise à dénoncer aux enquêteurs les malversations prouvées ou supposées de ceux qui ont la charge de la gestion de la chose publique », a précisé Paul Marie Mpouélé.

« La crise pétrolière souvent incriminée, ne peut en aucune manière être le seul facteur. Les évolutions auxquelles nous assistons nous emmènent à admettre qu'un certain brouillard est en train de se dissiper, les Congolais ont compris que la réalité est tout autre. Au-delà de la crise pétrolière, il n'est pas excessif de dire que les causes de nos malheurs sont d'ordre managérial », a-t-il souligné.

