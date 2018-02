Congo-Brazzaville: Santé communautaire - Un accord de prise en charge pour les jeunes filles vulnérables

À travers un contrat de don pour le Projet intitulé « Extension et Équipement du Complexe… Plus »

Notons que la signature s'est déroulée en présence de la conseillère santé de l'Ambassade de France au Congo, Hélène Deguy et la représentante du directeur départemental de la santé, Alice Denise Baba. Elle s'inscrivait dans le cadre du projet de renforcement de l'accès aux soins de santé des jeunes filles en situation de vulnérabilité financé par Initiative 5%, projet mis en oeuvre par ASI et ACBEF depuis 2017. Il prendra fin en 2019.

Selon lui, elles se livrent à plusieurs partenaires parfois pour des raisons lucratives ou par envie d'échanger le désir sans contrepartie, ont fait savoir ces filles rencontrées dans les sites, hôtels, auberges, sites aménagés et bien d'autres lieux. « Le travail réalisé avec ASI sur la question a montré que la prostitution concerne toute catégorie d'âge. Certaines d'entre elles sont célibataires et d'autres mariées. Elles ne pratiquent pas la prostitution uniquement pour avoir l'argent, elles le font aussi pour subvenir aux besoins de leurs enfants », a-t-il dit.

Copyright © 2018 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.