Congo-Brazzaville: Disparition - Tati Mimoz s'en est allé

Le public ponténégrin a longtemps savouré les refrains des Tcha tcha Men du trio Mierasi (Mienandi, Rachelly, Sivori) mais aussi Mienandi Moutchacho et les autres, qui ont fait la pluie et le beau temps de la musique rumba au bord de l'océan. Un orchestre au sein duquel sa limpide voix a toujours résonné au grand bonheur de ses fans. Adieu Mimoz. La veillée mortuaire du regretté Tati Mimoz a lieu derrière l'école de Siafoumou dans le 5e arrondissement, Mongo Mpoukou.

Depuis près de trois ans, la santé de Tati Mimoz était devenue vacillante après un accident cardio-vasculaire qui a considérablement diminué ses facultés. Avec courage et une ferme volonté de s'en sortir, Tati Mimoz, quoique diminué physiquement, est resté proche du milieu musical. De temps à autre, il assistait ses congénères lors des spectacles, concerts et autres activités liées à l'art. Ce fut le cas le 29 février 2016 au Centre culturel Jean-Baptiste Tati Loutard quand il était venu assister à la présentation de l'ouvrage de Nzenze Kinouani Kazis « Jacques Loubelo, Mon ami ». Avec son coéquipier de l'époque au sein des Anges noirs, Sanchot, ils ont fredonné un morceau rappelant de beaux souvenirs de l'âge d'or du rythme groupe vocal dans la ville océane dont ils furent les porte-étendards aux côtés des Cols bleus de Rigadin Mavoungou Père.

