Tunisie: Bouali Mbarki - «L'Ugtt est le seul garant»

Il a été convenu au cours de cette réunion de créer 7 mille opportunités de travail dont 2100 recrutements à la CPG et à la Société de l'environnement dès la reprise de l'activité du phosphate. Il s'agit, en outre, de procéder à 1.400 recrutements entre la CPG et les établissements publics dans la région.

Une réunion s'est tenue, vendredi dernier, entre le gouvernement, l'Ugtt et les députés du gouvernorat de Gafsa, consacrée à la situation de la CPG, dont l'activité est suspendue depuis plus d'un mois en raison des sit-in organisés par des demandeurs d'emploi et des protestataires qui contestent les résultats d'un concours organisé par la compagnie pour le recrutement de 1.700 agents.

La centrale syndicale a été signataire du communiqué issu de la réunion de La Kasbah de vendredi dernier, donc elle se porte garante de son application, mais il faut que la production reprenne et c'est ce que j'essaierais de faire accepter aux protestataires. Sans cela, c'est le statu quo. Sans reprise de l'activité du phosphate, on ne peut mettre en marche le processus de réconciliation entre les deux parties ».

