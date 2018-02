Congo-Kinshasa: Retombées de la marche du 25 février à Kinshasa - Rossy Mukendi, une victime de plus !

En ce moment, des policiers en surnombre campaient aux alentours de la paroisse, cherchant à dissuader les fidèles à ne pas marcher. Son ami, qui était présent au moment des faits rapporte : « Nous étions à l'église. C'était après la messe de 6 h30 à la Paroisse Saint-Benoit de Lemba. Nous avions vu d'abord de policiers lancer des grenades lacrymogènes. Il était allé fermer le portail de l'église. Un policier a ouvert la porte et a tiré à bout portant sur notre ami ». Il enchaîne : « On se préparait pour aller à la marche ». Acheminé d'urgence à l'hôpital Saint-Joseph, le jeune Rossy a fini par succomber de ses blessures.

La mort par balle de Rossy Mukendi Tshimanga (36 ans) - domicilié sur l'avenue Manzengele à Ngaba -, dans la foulée de la marche des chrétiens catholiques initiée le 25 février par le Comité laïc de coordination (CLC) continue à faire couler beaucoup d'encre et de salive. Une chose est vraie, c'est que l'objectif « zéro mort » décrété par la police qui a promis de faire son travail de manière professionnelle n'a pas été atteint. Le sang a coulé, à Kinshasa et à Mbandaka où la population a répondu massivement à l'appel du CLC. Alors qu'au départ, les responsables de la police ont semblé ignorer le décès du jeune Rossy, tentant vainement de convaincre sur l'absence de victimes, ils ont fini par se rétracter devant la réalité implacable des faits. À la paroisse Saint-Benoît de Lemba, en effet, le jeune Rossy aurait été, d'après des sources, visé par une balle à bout portant.

