Congo-Brazzaville: Littérature - Yves Dubois présente «Les peintres de Pointe-Noire»

Collectionneur et passionné des arts, Yves Dubois a valorisé dans son oeuvre quatre-vingt-dix-sept artistes peintres de la ville océane de toutes nationalités et catégories et certains de leurs tableaux.

La cérémonie de présentation de l'oeuvre patronnée par Dieudonné Moyongo, ministre de la Culture et des Arts, représentant le Premier ministre, s'est déroulée le 24 février en présence d'Henri Djombo, ministre d'État et président de l'Union nationale des écrivains et artistes congolais ainsi que des passionnés de l'art pictural qui ont afflué devant les panneaux disposés dans la salle présentant ces peintres. Le livre se présente sous deux formats : le format A4 et le format A5 et classe les peintres par ordre alphabétique sans distinction de nationalité et de catégorie.

Chaque page de ce livre préfacé par Clément Mouamba représente le portrait d'un peintre avec, à côté, ses toiles ainsi que des informations le concernant. L'œuvre riche en images éclaire sur les peintres évoluant dans différents quartiers et sites (le village des voiliers, le cercle civile, la voûte des artisans, les rails, l'ancien cimetière du centre-ville... ), sur leur talent, leur style ainsi que le travail remarquable qu'ils accomplissent, malgré leurs difficultés qui ont d'ailleurs inspiré Yves Dubois.

«Les peintres de Pointe-Noire» n'est pas seulement un livre, c'est tout un projet dont la parution de l'œuvre constitue la première étape. La deuxième porte sur l'organisation d'une exposition qui regroupera tous les peintres figurant dans le livre auxquels s'ajouteront d'autres qui se sont déjà prononcés. La troisième est destinée à approvisionner les peintres en matériel durable. À ce sujet, Yves Dubois a souligné : « Cette étape me tient à cœur. Si on veut faire quelque chose pour les uns et les autres, il faut qu'il soit durable. Ce point est vraiment essentiel pour moi. Les peintres ont des difficultés à vivre de leur art, j'ai initié ce projet pour les aider».

La dernière étape concerne la formation des peintres, un aspect soutenu et encouragé par le ministre de la Culture. «La formation s'impose à tous», a-t-il dit. S'agissant des difficultés auxquelles sont confrontés les peintres, il a estimé qu'il n'y a que le travail et le travail bien fait qui peut les sortir de cette situation. «Faites des toiles de qualité, soyez sérieux dans le travail. Vous pouvez vivre de votre art. Il faut beaucoup de passion et d'imagination. Nous ne vous abandonnerons pas, nous savons que vous existez», a dit Dieudonné Moyongo.

Qualifiant «Les peintres de Pointe-Noire» de publication particulière qui va assurer la promotion des peintres, il a invité Yves Dubois à déposer deux exemplaires à la bibliothèque nationale où ils seront conservés pour les générations futures et pour être présentés à certaines expositions. «Les peintres de Pointe-Noire », selon Henri Djombo, est un bel ouvrage qui valorise les peintres. C'est une idée géniale, un projet exceptionnel. «Il fallait avoir une âme de peintre, de chercheur pour nous faire découvrir nos peintres. Je suis épaté. Félicitation pour le courage, le temps mis dans cette production et pour avoir enrichi le monde littéraire», a-t-il lancé en encourageant l'auteur à produire un 2e volume du livre.

Au terme de la cérémonie, les peintres figurant dans le livre ont reçu chacun un exemplaire dédicacé par l'auteur. Ceux-ci ont salué l'initiative d'Yves Dubois, estimant avoir là un moyen efficace d'être plus visibles. « Jusque-là le projet n'a bénéficié que du soutien du Groupe Adiac à travers Les Dépêches de Brazzaville », a confié Yves Dubois indiquant que l'aide des entreprises de la place était nécessaire pour réaliser la suite du projet et que les bénéfices qui seront générés par la vente du livre serviront à soutenir les artistes.