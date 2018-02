Afrique: Municipalité - Brazzaville va accueillir la conférence des maires francophones en juin 2018

Le maire de Brazzaville, Christian Roger Okemba, a échangé le 26 février à l'hôtel de ville, avec la représentante de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (Fao), Suze Percy Filippini, sur l'organisation prochaine de la conférence des maires francophones.

« Notre session de travail a porté sur la planification du forum des maires francophones qui aura lieu en juin prochain. La mairie de Brazzaville a signé le pacte de Milan et le maire a fait un plaidoyer formidable pour cette ville, qui joue son rôle dans le cadre des objectifs à atteindre. L'idée de ce pacte est de faire le lien entre le milieu rural et la ville, c'est-à-dire faire en sorte que les villes puissent nourrir les habitants des villes. Brazzaville s'est lancé dans ce défi et a gagné ce pari grâce au dynamisme du maire de la ville » a indiqué Suze Percy Filippini.

Un comité mixte composé d'experts de la Fao et de la mairie de Brazzaville est mis en place pour examiner des questions logistiques et organisationnelles. Bien avant la tenue de cette conférence, la mairie de Brazzaville avait déjà lancé l'initiative de l'agriculture urbaine.

« C'est un grand défi pour la ville de Brazzaville, car parmi les axes de forum, on évoquera le pacte de Milan. Le principe est simple, une maison, un jardin. Il faut que nos hôtes visitent et qu'ils découvrent effectivement Brazzaville qui, est une ville où l'agriculture urbaine connait un essor », s'est exprimé le premier citoyen de la ville capitale.

Coopération mairie de Brazzaville-sécurité civile

Ensuite Christian Roger Okemba a reçu le général de police de 1ère classe, Albert Ngoto, directeur général de la sécurité civile pour accommoder les compétences de travail dans les deux institutions respectives.

« Nous sommes venus dire au maire notre disponibilité à l'accompagner dans sa lourde tâche. Le maire est une autorité de police administrative générale et spéciale et cela intègre le champ de compétence des missions de la sécurité civile. Nous sommes pour travailler avec lui dans la lutte contre les érosions, les inondations, incendies, ensablements et tout ce qui fait l'objet des tracasseries des citadins. La mairie nous a conforté et mettra ce qu'il faut à notre disposition pour que la sécurité civile travaille», a indiqué Albert Ngoto.

Très ultérieurement, les techniciens des deux institutions respectives vont travailler pour explorer les axes de coopération dans les différents domaines.