Congo-Brazzaville: Musique religieuse - "Glory groupe" célèbre son 1er anniversaire

L'évènement a été célébré, le 25 février, à l'espace culturel Yaro par un concert avec comme invités le groupe "Les Bons bergers" et le frère Daniel.

Un an seulement après sa création, le groupe composé de jeunes chantres fait déjà parler de lui avec ses trois titres, notamment "Plus que l'or", "Ton cas est différent" et "Lamentations" diffusés sur les chaînes de télévision et de radio de la place. À cela s'ajoutent deux autres titres, à savoir "Dieu est tout pour moi" et "Jésus est mon berger". Ces chansons combinent différents styles (rap, afro, R&B, Gospel et autres).

La première partie du concert a été assurée par "Les bons bergers" qui ont chauffé la salle avec des titres comme «Yangalala » ou Sakumuna suivis du frère Daniel et son groupe qui a fait bouger le public avec les chants mais aussi les chorégraphies. "Glory groupe" est monté en dernier lieu sur scène avec un répertoire constitué de leurs compositions et des chants populaires d'adoration et de louanges.

Le concert a aussi marqué la sortie officielle de ce groupe présidé par Fati Lopez, servante du seigneur, qui les guide dans la mission qu'ils ont choisie d'évangéliser par le chant en ramenant les brebis égarées à Dieu. Une initiative louée par les parents et aussi leurs amis. «Je les encourage, car ce n'est pas tous les jours qu'on rencontre des jeunes qui se consacrent à l'œuvre du seigneur», a confié un jeune venu découvrir le groupe. D'après les informations fournies par Verlin Bounga, son responsable, "Glory groupe" prévoit l'enregistrement d'un single avec "Les Bons bergers" en avril. Notons qu' un concert de musique qui réunira plusieurs groupes de la ville se tiendra pendant les grandes vacances.