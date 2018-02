Sénégal: Organisation de la presidentielle 2019 - Le FPDR récuse Aly Ngouille Ndiaye et Thiendella Fall

«Mener les combats devenus inévitables pour tenir loin de nos élections les Aly Ngouille Ndiaye et Thiendella Fall, en les confiant à une autorité consensuelle et crédible.»

C'est le combat du Front patriotique pour la défense de la République (Fpdr), avec toutes les forces démocratiques, suite à la sortie du ministre de l'Intérieur lors de l'émission «Cartes sur Table» de la 2Stv.

Dans une déclaration, la Conférence des leaders du Fpdr, réunie en séance ordinaire hier, lundi 26 février 2018, dit avoir pris connaissance «des graves déclarations» du ministre de l'Intérieur au sujet de l'organisation de la prochaine élection présidentielle, «le Fpdr prend note de la franchise brutale avec laquelle Aly Ngouille Ndiaye a décliné l'objectif qu'il poursuit : mettre toute l'organisation du ministère de l'Intérieur au service de l'Apr en vue d'une élection au premier tour de Macky Sall.»

Pour le front, «chacun sait que la réélection de Macky Sall demeure une perspective chimérique dans le cadre d'élections régulières où chaque électeur dispose de sa carte et où les voix sont dé- comptées dans la transparence.

Dans ce contexte, cette déclaration doit être comprise comme une véritable déclaration de guerre. Elle exprime la détermination de Macky Sall et de ses bras armés à rééditer le coup de force observé lors des législatives, pour imposer aux Sénégalais un président dont ils ne veulent plus», déclare l'opposition réunie au sein du front.

Pour celui-ci d'ailleurs, «cette détermination à frauder doit rencontrer une détermination supé- rieure. C'est la condition préalable de l'organisation d'une présidentielle honnête et transparente.

Le Fpdr s'inscrit dans cette perspective et invite instamment les militants, les sympathisants, et surtout la jeunesse, à se tenir mobilisés et disposés à tout sacrifice pour faire respecter le droit des citoyens sénégalais à choisir librement leur président», lit-on dans le document

. Pour rappel, en réponse à une question sur les gages de sa neutralité dans l'organisation de la prochaine présidentielle, lors de l'émission de la 2Stv, Alioune Ngouye Ndiaye avait dit: «(... ) Je suis un homme politique, mais je crois fermement à la parole donnée. Je n'envisage pas de poser des actes pour lesquels on me dénigrerait dans l'organisation des élections.

Toutefois, mon souhait, c'est que le président Macky Sall gagne au premier tour l'élection présidentielle du 24 février 2019. Pour cela, je ferai inscrire tous ceux qui veulent voter pour Macky Sall.

Je m'emploierai pour qu'ils récupèrent leurs cartes d'électeurs et je les aiderai à aller voter. C'est ce que je conseille à tout un chacun. Et, quand je le dis, vous pouvez me croire. Car même si je n'ai pas duré dans le champ politique, je ne m'engage jamais dans le vide.»