Tunisie: «L'implication paternelle est essentielle»

Huit conventions de partenariat ont été signées, mardi, entre la Tunisie et la République de… Plus »

Malgré la précarité, la complicité et l'harmonie entre les géniteurs et leurs progénitures étaient fascinantes. Les pères engagés dans l'éducation de leurs enfants le font avec peine, mais aussi avec beaucoup d'amour.

Dans la phase de 0 à trois ans. L'implication paternelle est essentielle et le partage des rôles entre les parents influe positivement sur le développement psychologique et social de l'enfant.

Le cinquième axe est destiné à tout ce qui relève de la gestion et des mécanismes de financement. Quant au sixième, il est consacré à la qualité des prestations. Le septième axe porte sur la recherche et l'innovation dans le domaine de la petite enfance.

Le troisième tend à identifier les normes à respecter en matière de formation initiale et autre continue des animateurs et animatrices d'enfance.

La stratégie porte sur sept axes majeurs. Le premier vise le développement et l'amélioration des prestations destinées à la petite enfance depuis la préconception jusqu'à l'âge de six ans. Le deuxième porte sur l'éducation parentale et familiale.

Nous avons effectué au préalable des consultations régionales et locales dans le but de cerner les besoins réels de la petite enfance.

Appuyée par l'Unicef et la Banque mondiale, elle repose sur un processus d'analyse de la situation de l'enfance de part son développement, son accès aux droits à la protection, à la santé, à l'éducation et aux services adaptés à ses besoins.

Copyright © 2018 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.