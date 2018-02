Tunisie: AS Rejiche, le petit poucet !

Huit conventions de partenariat ont été signées, mardi, entre la Tunisie et la République de… Plus »

Enfin, les Stadistes peuvent quitter la Coupe de Tunisie la tête haute, puisqu'ils ont été éliminés aux tirs au but par des Cabistes qui étaient aussi déterminés, mais un peu plus chanceux.

Quant aux oppositions entre clubs de Ligue 1, les équipes qui en voulaient le plus ont fini par l'emporter et se qualifier aux quarts de finale.

Dans les autres confrontations, le rapport de force a été respecté, notamment pour le Club Africain et l'Etoile Sportive du Sahel qui ont eu la tâche facile, respectivement à Sbikha et Bembla.

Rappelons que les huit clubs qualifiés aux quarts de finale sont : CA Bizertin, AS Gabès, Club Africain, CS Sfaxien, Etoile du Sahel, US Tataouine, AS Rejiche et ES Aloui.

Ce sont donc les petits poucets de l'actuelle édition de la Coupe de Tunisie et on serait curieux de voir leurs comportements lors du tour suivant, puisqu'ils auront à affronter un adversaire d'un rang supérieur quels que soient les résultats du tirage au sort.

