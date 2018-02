Tunisie: De nouveaux horizons

Huit conventions de partenariat ont été signées, mardi, entre la Tunisie et la République de… Plus »

Un acquis de taille sur lequel devraient capitaliser les deux États pour un plus grand rapprochement entre les deux peuples qui ont déjà connu les affres des difficultés économiques et des actes terroristes, a plaidé Chahed.

«Aujourd'hui, notre relation est beaucoup plus riche et plus diversifiée qu'il y a trente ans», s'est félicité le chef du gouvernement espagnol, promettant d'œuvrer à booster les investissements espagnols en Tunisie, afin d'aider cette démocratie naissante à faire face aux défis qui lui sont posés en cette période transitoire.

Les relations entre la Tunisie et l'Espagne sont séculaires et la coopération bilatérale entre les deux pays devrait s'inscrire dans cette optique, a affirmé le chef du gouvernement espagnol, Mariano Rajoy, lors d'un point de presse tenu, hier, conjointement avec le chef du gouvernement, Youssef Chahed.

