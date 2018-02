Tunisie: Chokri Bejaoui en connaisseur - Arguments solides

Huit conventions de partenariat ont été signées, mardi, entre la Tunisie et la République de… Plus »

Décidés à remporter la victoire, ils ont fait mainmise sur le reste de la partie, non seulement à la fin des 90 minutes, mais également durant les deux prolongations. Ils ont tiré sur la transversale une première fois, puis ils ont inscrit le deuxième but qui a qualifié l'équipe au prochain tour.

Même le but d'égalisation réussi par Mejri était contre le courant du jeu et n'a pas affecté le moral des joueurs tataouinis qui ont continué avec la même détermination.

Juste un round d'observation et l'UST a ouvert le score. Au fil des minutes, elle a cru encore plus en ses moyens, surtout quand l'adversaire n'a pas riposté sur-le-champ.

Certes, le COM a abordé la partie la tête ailleurs. En effectuant trois changements assez tôt, on voyait bien que Lassaâd Maâmmar qui vient de prendre les rênes du club récemment est encore à la recherche de la formation type.

