Sénégal: Mame Issa Ndoye - «La femme enceinte doit manger riche et varié»

Mais il faut utiliser du sel iodé pour les cuissons. Il s'y ajoute les céréales, les légumes et les fruits. La femme enceinte doit tout manger et marcher un temps au cours de la grossesse pour faciliter la digestion.

Citez nous en quelques-uns ? Il y a les produits laitiers, la viande, les œufs et les légumes secs qui sont très riches en sels minéraux, en fer et en protéines.

En dehors des trois repas habituel, la femme enceinte doit introduire au moins deux repas supplémentaires entre les principaux repas. Des aliments très variés et riches pour la bonne santé de la maman et du bébé.

Cependant ce qui est interdit et dangereux chez la femme enceinte, c'est de manger des aliments qui ne sont pas bien cuits où de la viande saignante, le thé, le café, l'alcool, la cigarette et faire des travaux pénibles.

Comme je vous l'ai dit, la femme enceinte a besoin de bien s'alimenter. Et les aliments comme la viande, les œufs, entre autres, sont très riches en protéines, en calcium et en fer.

La femme enceinte doit bien manger et de manière variée. Son alimentation doit être riche en protéines, fer, calcium mais aussi en vitamine A, car un certain nombre de vitamines et de sels minéraux sont indispensables à la santé de la mère et de l'enfant et se trouvent dans les aliments.

