Tunisie: Le tapis kairouanais à portée des bourses moyennes

Plus de 60 exposants venant de diverses régions dont Kairouan, Kasserine, Gafsa, Sidi Bouzid, Kébili, Tozeur, El Kef et Sousse ont participé à ce salon qui a connu aussi l'organisation d'un espace réservé aux jeunes nouveaux promoteurs.

A noter que tous les tapis de qualité exposés sont estampillés et réalisés à la main avec une note esthétique et des couleurs attrayantes.

Nouveaux promoteurs

Au stand d'une entreprise de fabrication artisanale de tapis à Kairouan, le visiteur peut acquérir un tapis à 40.000 points ou nœuds/m², de dimensions 2x3m au prix de 900 D, un tapis-mergoum de dimensions 1,7x1,4m à 360D, un tapis de dimensions 0,7x1,4m réalisé avec 90.000 points/m² au prix de 220 D, un tapis de dimensions 2,4x1,7m réalisé avec 40.000 points/m² au prix de 680 D.

A l'espace des nouveaux promoteurs, un représentant d'une jeune entreprise créée en l'an 2000, et fabriquant divers produits artisanaux de tissage à la main, expose ses meilleures créations.

Le visiteur peut acquérir des écharpes en coton ou en lin de dimensions 0,4x2m avec des prix oscillant entre 18 et 25D, des couvertures de lit en coton, velours et lin au prix variant entre 35 et 55 D ainsi que des écharpes de soie de dimensions 0,6x2 m vendues à 45 D la pièce.

A l'espace réservé aux régions et notamment à la région d'El Kef, le visiteur peut acquérir des mergoums en laine pour chambres à coucher de dimensions 0,6x1,3m au prix oscillant entre 60 et 80D, un mergoum de dimensions 1,7x2,4m à 400 D, des couvre-lits en laine de dimensions 1,5x2m au prix de 80D la pièce, un tapis en toile de jute de dimensions 1,7x2,4m au prix de 450D, un couvre-lit en laine de dimensions 2x2,5m au prix de 120D...

«Déco, maison, objets»

Parallèlement au Salon national du tapis se tient une autre exposition placée sous le thème «Déco, maison, objets» qui se déroule dans un pavillon contigu du salon avec la participation de 100 exposants représentant diverses entreprises spécialisées dans la conception et la fabrication d'objets de décoration de maison.

Cette exposition, qui a débuté le 23 février, s'achèvera aussi le 4 mars. Le visiteur peut acquérir au stand de la société «cadeaux- Mano», sise à La Soukra à Tunis, des abat-jours de chambres à coucher et de salons à un prix variant entre 40 et 160D, des lampadaires de salon et de bureau au prix de 140 à 500D, des lustres dont les prix oscillent entre 60 et 200D, des plateaux en bois et en métal inox dont les prix varient de 50 à 150D, une table pour services de thé ou de café au prix de 200D, des tables de coin (3 pièces) au prix de 150 à 250D, des vases à fleurs en cristal (entre 60 et 120D), des lampes spéciales de bureau à 100D, des «cache-pots de fleurs» en rotin (entre 45 et 80D), des lustres en Led à 260D la pièce, des services de thé «Silver» (de 60 à 70 D).

Au stand de la Société de tissage velours et de production de tapis (Stivel), implantée dans la zone industrielle de Monastir sur la route de Khnis dont le PDG est Abdelaziz Dahmani qui est aussi P.-D.G. de la société de la foire de Sousse, le visiteur peut avoir une idée sur les collections de tissus et de velours d'ameublement de qualité.

Il peut acquérir des tapis en velours de dimensions 2x3m avec des prix qui varient entre 170 et 300 D, des tissus d'ameublement de dimensions 1x1,4m au prix unitaire de 28 D ainsi que d'autres tissus d'ameublement de qualité de dimensions 1x2,8m au prix unitaire de 52 D.

Combustion du bois

Au stand de poêles en bois de l'entreprise «GSE Tunisie» sise à Mutuelle-ville à Tunis, le visiteur peut avoir une idée sur la cuisinière artisanale réalisée en fonte et baptisée «trend» et dont le prix est estimé à 2.500 D. Le fonctionnement de cette cuisinière est assurée par la combustion de bois.

Il peut acquérir une poêle en fonte dite «thermo-vesta» qu'on peut relier aux radiateurs de chauffage d'une maison. Cette poêle fonctionnant grâce à la combustion du bois permet une grande économie d'énergie. Elle est vendue à 3.400 D la pièce.

Au stand de l'entreprise «bravo-décor», sise à Ettaâmir à Sousse, le visiteur peut acquérir des vases à fleurs en verre (de 20 à 100D), des porte-bougies en verre (70D les 3 pièces), des vases à fleurs en céramique à 50D la pièce, des abat-jours de chambres à coucher à 120D la pièce, des abat-jours de salon à 200 D la pièce.

Au stand de l'entreprise «Royaume du meuble» sise à Sfax, le visiteur peut acquérir un salon en bois recouvert de velours anti-taches avec des fauteuils à 2 et 3 places et une table à 1.700 D ainsi qu'une salle à manger formée d'une table, de 4 chaises, d'une argentière et d'un buffet à 2.400 D.