Tunisie: Un programme global de dédommagement

La conférence a fini par redonner espoir aux plaignants. Au dehors, à l'entrée de l'IVD, il y a eu, toutefois, de quoi remettre tout en cause. Un certain nombre de protestataires ont démenti les propos de Mme Ben Sedrine, disant qu'elle n'a pas tenu parole. «Elle n'a pas donné suite à nos dossiers qui lui ont été remis.

Cela dit, enquête à l'appui, la majorité des sondés se sont montrés satisfaits de ce qui a été réalisé par l'IVD. Il y a eu un avis partagé sur l'importance capitale de toute forme d'indemnisation, sans pour autant négliger la valeur symbolique des excuses à présenter, l'insertion des bénéficiaires et leur réhabilitation et l'indemnisation des régions victimes.

Pour elle, il s'agit d'une tentative à dessein visant à créer un climat de tension et semer chez les ayants droit la discorde et la zizanie. En conclusion, Mme Ben Sedrine s'est félicitée de voir la consultation nationale aboutir à un programme global de dédommagement dont la mise en œuvre serait du ressort de l'Etat.

Et d'ajouter qu'une telle campagne calomnieuse vise à mettre en doute tous les projets de l'IVD. D'ici la fin de son mandat, prévu en mai prochain, l'instance tiendra, comme elle l'a d'ailleurs promis, ses engagements. « Son rapport final est censé répondre aux attentes et aspirations des Tunisiens », rassure-t-elle encore.

« Et ce, contrairement à ce que prétendent certains médias qui pêchent en eau trouble, en voulant à l'instance et à sa légitimité », accuse Mme Ben Sedrine qui vient, tout récemment, de perdre en appel son procès intenté contre Nizar Bahloul, journaliste et directeur de Business News.

