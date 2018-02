Ile Maurice: La Nicolière - Bien plus qu'un réservoir

Situé dans le Nord, la Nicolière est l'un des points d'eau les plus appréciés par les habitants des alentours. Que ce soit pour taquiner les poissons ou pour se délecter de la vue. Les visiteurs plus aventureux profitent, quant à eux, autrement du paysage, en faisant des randonnées dans les forêts alentours.

La Nicolière, ce n'est pas qu'un réservoir dans le nord du pays. C'est également un plan d'eau d'une beauté exceptionnelle que beaucoup d'habitants de la région apprécient tout autant que la plage. Entouré d'une végétation luxuriante, ce lac est de ces lieux où les parties de pêche sont légion. Ceux qui manient moins bien la canne à pêche y vont, quant à eux, pour profiter de la vue.

C'est en 1929 que La Nicolière devient réservoir. Des infrastructures sont, à l'époque, aménagées à travers la Rivière-du-Rempart pour créer un réservoir d'une capacité de stockage de 5,26 M de m3 d'eau. Depuis, il représente la principale source d'alimentation en eau de la région nord du pays, jusqu'à présent.

La Nicolière, qui tient son nom d'un colon français qui possédait les terres, c'est aussi un lac pittoresque. Une route serpentant à travers une dense forêt où poussent des arbres majestueux y mène. Des percées à travers les arbres laissent parfois entrevoir de beaux paysages où l'eau paisible s'étend au pied des collines ou des lataniers et palmistes. Cet espace offre des possibilités de loisirs variées. En effet, le lac regorge de poissons d'eau douce et attire les pêcheurs, notamment en week-end. Les cours d'eaux et la forêt alentours sont aussi très propices à la randonnée.

Ajoutant au cachet du lieu : son pont ancien, le pont de Segrais. Son nom vient de Paul Le Juge de Segrais, ingénieur à l'origine de plusieurs ponts, dont celui de Cavendish à Ville-Noire. Ce pont est à objectif double : le dessous sert de barrage alors que le dessus permet de traverser le réservoir qui est presque à la frontière de trois districts, Flacq, Pamplemousses et Rivière-du- Rempart. D'ailleurs nombre d'automobilistes l'empruntent pour rallier le nord de l'île et le centre. En effet, à partir de La Nicolière on accède facilement à la croisée de Petite-Julie qui donne soit sur Flacq ou alors Port-Louis.