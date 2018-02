Ile Maurice: Casino - L'ICAC alertée sur de faux jetons

Le feu couve sous la paille. L'industrie sucrière fait face à de nombreux défis et adversaires.… Plus »

Les faits remontent au 20 décembre. Aux alentours de 20 h 40, alors que le casino du Domaine Les Pailles vient à peine de s'ouvrir, un individu se présente à la caisse. Il a en sa possession trois jetons d'une valeur de Rs 200. Or, ceux-ci ne sont plus en circuit depuis au moins 15 ans. Les caissiers refusent d'effectuer cette transaction et en informent les managers en service. Le département de la surveillance aurait même filmé cette scène et envoyé un «incident report» aux principaux responsables. Mais il semble que rien n'ait transpiré depuis.

Après avoir alerté les responsables du casino du Domaine Les Pailles et ne voyant rien venir après deux mois, ils ont envoyé une lettre aux limiers de l'Independent Commission against Corruption (ICAC). Ces derniers devraient initier une enquête sous peu.

