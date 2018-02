Le Programme d'appui au développement économique et social du Sénégal (Padess), financé à hauteur de 18 millions d'euros (soit 12.000.000.000 F CFA dont 2.500.000 euros de subvention et 15.000.000 euros de crédit concessionnel par le gouvernement Italien) va construire 50 infrastructures et services sociaux de base dans les régions de Dakar, Kaolack et Sédhiou.

Le lancement des travaux de ces infrastructures est prévu dans le courant de cette année. L'information est de la coordonnatrice de ce projet, Mme Aïssatou Ayo Ba Diop.

S'exprimant hier, lundi 26 février, lors de la 3ème réunion du Comité de pilotage conjoint de Padess, marquée également par la présentation du Rapport-bilan 2017 et du Plan de travail budgétisé annuel 2018, Mme Diop a indiqué que 26 communes seront touchées par les 50 infrastructures au niveau des trois régions bénéficiaires.

Il s'agit notamment de la construction des écoles ou rénovation de salle de classes, de la construction des structures de santé, des espaces dédiés aux femmes dont les plans architecturaux, selon elle, ont été déjà réalisés et les entreprises chargées de la réalisation sont en cours de sélection.

S'exprimant sur le rapport du bilan des activités, la coordonnatrice du Padess a salué les efforts consentis par les deux gouvernements (Sénégalais et Italien) ainsi que ses services dans la préparation des textes et la mise en œuvre des préalables afin de permettre un bon déroulement de ce programme qui cible principalement les femmes, les jeunes et les couches vulnérables au niveau des zones d'intervention.

Poursuivant son propos, elle a toutefois déploré la persistance d'un certain nombre de défis notamment liés à l'insuffisance de la contrepartie financière du Sénégal, des lenteurs au niveau des émissions des avis de non objection et des lourdeurs administratives notamment liées aux lenteurs dans l'exécution des procédures de passation des marchés.

Auparavant, c'est le représentant du gouvernement Italien qui a attiré l'attention sur l'importance de l'utilisation régulière des ressources financières.

«Je veux souligner ici bien l'importance capitale que ces ressources soient utilisées dans le chronogramme prévu afin de permettre le régulier décaissement des autres tranches du crédit qui pourront être mises à la disposition seulement avec utilisation de 70% de la précédente tranche», a indiqué Alessandro Palumbo, expert Italien.

Poursuivant son propos, ce dernier a réaffirmé la disponibilité de son gouvernement à travailler avec les autorités et n'a pas manqué lui aussi de se féliciter de ce programme.

«L'ambition du programme est basée sur le constat que le développement ne dépend pas uniquement des facteurs économiques mais aussi des variables sociales.

L'approche innovatrice du programme permet l'intégration, dans un seul cadre, des problématiques relatives à la sécurité sociale et à la réduction de la pauvreté».

Venu présider la cérémonie d'ouverture de cette rencontre, Ciré Lô, directeur de cabinet du ministre de la Femme a transmis le message de satisfaction du ministre concernant les avancées de ce projet.

« Mme le ministre m'a demandé de dire à la coopération Italienne la haute appréciation que le gouvernement et le peuple sénégalais font de l'appui et de l'accompagnement du gouvernement Italien.

Nous pensons que nous allons pouvoir apporter, cette année, une contribution assez importante autant en termes de lutte contre la pauvreté et de protection sociale», s'est réjoui le directeur de cabinet.

Se prononçant sur les défis évoqués par la coordonnatrice du Padess dans sa présentation, il a indiqué que toutes les modalités nécessaires pour demander au ministère de l'Economie, des Finances et du Plan de réévaluer à la hausse la prévision budgétaire pour permettre de couvrir l'ensemble des charges qui reviennent à la partie nationale seront examinées lors de cette rencontre.

S'agissant des défis relatifs aux retards dans l'émission des avis de non objection, il a assuré que «nous allons demander à l'équipe de projet de travailler avec plus de diligence pour que tout ce qui relève de sa responsabilité soit exécuté à temps et à la partie Italienne qui travaille avec nous de faire de même en ce qui concerne les aspects qui relèvent de sa responsabilité».