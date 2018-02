Tunisie: Les sélections juniors et seniors rassurent

Huit conventions de partenariat ont été signées, mardi, entre la Tunisie et la République de… Plus »

En ce qui concerne les jeunes, la direction technique a profité du programme Gloves UP de l'Aiba pour encadrer des jeunes de 10 à 14 ans dans différentes régions notamment à Msaken, Ouardanine, Sfax et Cité Ettadhamen, et ce, pour vulgariser la boxe et sensibiliser les jeunes à la pratique de cette discipline

Parallèlement aux activités de l'élite, la direction technique n'a négligé ni les entraîneurs ni les jeunes. En effet un stage de passage de grade a été organisé auquel ont pris part 43 entraîneurs tunisiens, 2 syriens et 1 jordanien. Il a été dirigé par un expert égyptien et un autre français.

«Les sélectionnés qui prendront part à cette compétition importante auront à effectuer des stages de préparation et à participer à des tournois internationaux amicaux en Bulgarie, Algérie et Roumanie pour qu'ils soient fin prêts afin le championnat africain».

Copyright © 2018 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.