Ile Maurice: Intimidation alléguée - Shakeel Mohamed parle de «fausse déclaration» du policier

«Li'nn dir avek mo klian so papa ki li pou met fos déklarasyon kont mwa!» Réplique de Me Shakeel Mohamed à l'inspecteur Roody Appadoo. Ce dernier a porté plainte contre lui pour intimidation au poste de police de Flacq hier, lundi 26 février.

Selon l'inspecteur, Me Shakeel Mohamed l'aurait «humilié» en cour de Flacq. C'était lors du contre-interrogatoire dans le cadre des débats sur la motion de remise en liberté de Muhammed Shabeer Nazurally, devant le magistrat Joypaul. «He bullied me with questions in a loud tone», a-t-il dit à la police. D'ailleurs, ajoute-t-il, Me Akhil Ramdahen, du bureau du Directeur des poursuites publiques, a dû intervenir à plusieurs reprises durant le contre-interrogatoire.

Or, Me Shakeel Mohamed est catégorique: «Ce n'est pas à la police de venir me dire comment je dois procéder avec mon contre-interrogatoire. La priorité pour moi, c'est mon client et la justice.»

Quid des allégations de l'inspecteur Roody Appadoo, à l'effet que lorsque la séance a été levée, l'avocat-député lui aurait lancé: «Zis zot kon b* dimoun dan kaso, to pou koner ar mwa» ? Me Shakeel Mohamed, qui était assisté de Me Yousuf Ali Azaree, estime que ce que dit l'inspecteur est insensé.

Une fois la séance levée en cour de Flacq, les avocats se sont retrouvés en chambre. De ce fait, l'inspecteur n'a pu se retrouver en face des hommes de loi dans ce cas précis. L'avocat-parlementaire précise, dans la foulée, que le père de son client a porté plainte contre l'inspecteur au poste de police de Moka, suivant ses menaces de «fausse déclaration».

Muhammed Shabeer Nazurally saura, lui, s'il pourra recouvrer la liberté, le 28 février.