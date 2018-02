Ile Maurice: Camp-de-Masque - Masseur depuis 50 ans, sa passion, soulager ses patients

Le feu couve sous la paille. L'industrie sucrière fait face à de nombreux défis et adversaires.… Plus »

Ses massages durent normalement une heure et peuvent aller jusqu'à deux heures si besoin est. «C'est un travail exigeant. Vous devez bien le faire pour détendre le client et le soulager de ses douleurs. Les clients qui viennent régulièrement chez moi sont des sportifs qui ont besoin de détendre leurs muscles et de relâcher la pression car ils poussent l'endurance plus loin qu'une personne normale», avance-t-il.

Tout a commencé avec une personne souffrant d'une douleur atroce. Ravi Boojhawon lui a administré un massage et elle s'est sentie mieux après. «Puis, de nombreux membres de sa famille et ses amis m'ont consulté dans des moments difficiles où ils avaient besoin de massages», se remémore-t-il.

Il exerce ce métier depuis 28 ans maintenant et le fait toujours avec la même passion et la même dévotion. Ravi Boojhawon ne compte pas s'arrêter de sitôt. Ses nombreux clients ont toujours besoin de lui.

