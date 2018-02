Sénégal: Présidentielle de 2019 - Le PDS exige la démission d'Aly Ngouille Ndiaye

Enfin, le Pds «appelle toutes ses structures, ses militants et ses sympathisants à se mobiliser, comme un seul homme, pour réclamer le départ de Aly Ngouye Ndiaye, condition sine qua non d'élections démocratiques, libres et transparentes dans notre pays. Le Pds appelle aussi toute l'opposition à faire bloc autour cet objectif national», conclut la source.

Le Parti démocratique sénégalais (Pds) demande la démission immédiate et sans condition de Aly Ngouye Ndiaye et sa radiation de la fonction publique pour « forfaiture ». « Nous ne saurions accepter que ce partisan déclaré d'un candidat organise des élections dans notre pays ».

